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Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

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Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

Авто допомагає виконувати завдання на південному напрямку фронту.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних Сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara, повідомили представники фонду.

Автомобіль допомагає українським захисникам виконувати поставлені командуванням завдання на південному напрямку фронту.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали понад 230 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
75
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