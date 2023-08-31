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Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ мікроавтобус

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Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ мікроавтобус

За сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі, ударного.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5, повідомили представники фонду.

Автомобіль відправлено працювати в складі розвідувальної роти однієї з бригад Територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані для ударних рот «Армії дронів».

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі, ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
135
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