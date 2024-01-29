Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бійців 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

"Дякуємо Favbet Foundation за переданий нам повнопривідний пікап Nissan Navara. Разом до перемоги", - йдеться у відеозверненні бійців.

Авто вже успішно допомагає виконувати логістичні завдання безпосередньо в зоні бойових дій.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала вже понад 210 млн грн.