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Favbet Foundation передав ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi

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Favbet Foundation передав ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 145 млн грн.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних Сил України позашляховик Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Автомобіль залучений до виконання бойових завдань на півдні країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот «Армії дронів».

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
271
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