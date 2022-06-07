"Фаза війни тимчасово на їхньому боці": Арестович розповів, скільки часу є у армії РФ

"Фаза війни тимчасово на їхньому боці": Арестович розповів, скільки часу є у армії РФ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що армія Росії нині має перевагу, тобто фаза війни на боці окупантів.

Це означає те, що військові РФ йдуть у наступ, а українські захисники обороняються, а подекуди йдуть у короткі контрнаступи.

Таку думку Арестович висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 6 червня.

На думку політика, військові РФ матимуть перевагу лише до початку або середини липня.

"ЗС РФ зараз чітко розуміють, що фаза війни тимчасово на їхньому боці. У них є час, приблизно, до початку або середини липня, коли вони можуть вплинути на противника, тобто на нас, та при цьому не отримавши серйозний зустрічний контрудар", - зазначив Арестович.

Політик вважає, що окупанти отримали перевагу через те, що Україні невчасно постачається зброя. Утім, Арестович наголосив, що Росія отримала перевагу за рахунок останніх резервів.

"Тобто у цьому відношенні у них розв’язані руки. Вони обирають місце, час, ініціативу та б’ють по нам, а нам лишається лише тримати оборону та завдавати короткі контрудари. Це, зокрема, через те, що нам невчасно постачається зброя", - додав Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович вважає, що українські захисники повною мірою перейдуть в контрнаступ у другій половині липня або в серпні.

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