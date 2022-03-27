Федишин показала, як допомагає українським військовим: "Наші старання поїхали на передову"

Федишин показала, як допомагає українським військовим: "Наші старання поїхали на передову"

Виконавиця займається волонтерством.

Співачка Ірина Федишин активно допомагає українським військовим.

Зокрема, у своєму Instagram виконавиця показала, що плела чимало сіток для захисників та збирала гуманітарну допомогу.

На передову знаменитість вже відправила взуття, ліки, москітні сітки, жилети, засоби гігієни, ліхтарі, павербанки, форму, теплий одяг, продукти харчування, буржуйку, пледи та рушники.

Також Федишин відправила на передову й малюнки, які діти адресують захисникам.

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"Наші старання поїхали на передову. Посилка поїхала до хлопців до Запоріжжя. Усім дякую! Слава Україні", - поділилася Федишин.

Нагадаємо, артистка також підтримує й українців, яким довелося покинути свої домівки. Нещодавно вона заспівала у центрі для біженців у Львові.

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