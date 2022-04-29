Федишин про виступ Повалій в Кремлі: "Приїдь сюди, хай тебе теж розстріляють"

Федишин про виступ Повалій в Кремлі: "Приїдь сюди, хай тебе теж розстріляють"

Нещодавно співачка Таїсія Повалій виступила в Кремлі.

Артистка вийшла на сцену разом зі Стасом Михайловим і Миколою Басковим, які відкрито підтримують війну Путіна.

Українська виконавиця Ірина Федишин відреагувала на це. У програмі "Зірковий шлях" знаменитість зазначила, то такі люди, як Повалій, не можуть бути громадянами України.

"Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу – значить, вона за вбивства українців. Ну яка вона громадянка України? Ну то приїдь сюди, хай тебе теж розстріляють", – заявила Федишин.

Вона зазначила, що саме через таких "зрадників в Україні стільки проблем".

"Які сіяли тут "рускій мір", співали російськомовні пісні, мало робили для української пісні, культури. Росіяни робили свої премії, а наші артисти туди гасали за преміями, бо тут їм не вистачало... Росіяни знали, що культура – це важливо. Вони спочатку зомбували наших людей культурою, а тепер заїхали танками з ракетами та снарядами", – додала вона.

Нагадаємо, днями, між українськими артистками Оксаною Білозір та Олею Поляковою виник конфлікт. Білозір звинуватила Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в порушенні авторських прав. Своєю чергою Полякова відповіла Білозір, що вона "не має авторського права на музику Мирослава Скорика". Полякова тоді нагадала Білозір, що вона має стосунок "до якоїсь незаконної недобудови" і побажала колезі "займатися судами".

У відповідь Білозір відреагувала на хейт Полякової і дорікнула артистці, що вона поїхала з України.

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