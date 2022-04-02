Федишин розповіла, скільки зібрала коштів для української армії та на що їх витратила

Федишин розповіла, скільки зібрала коштів для української армії та на що їх витратила

Знаменитість купила речі, які необхідні для потреб ЗСУ.

Співачка Ірина Федишин, як і багато інших артистів, допомагає Збройним силам України.

Виконавиця займається волонтерством: плете сітки та купує речі, які необхідні для захисників. У своєму Instagram співачка розповіла, що їй вже вдалося зібрати 300 тис. грн.

"Друзі, хотіла б прозвітувати про рух коштів, які я зібрала. Хочу подякувати всім, хто долучається для допомоги нашим військовим. Зокрема, вдалося зібрати 300 тис. гривень", - поділилася виконавиця.

Разом з тим, виконавиця вже купила чимало чого для потреб української армії. Вона придбала взуття, каски, рації, ліки та зарядні пристрої.

"За ці кошти ми замовили 310 пар військового взуття, 80 пар з яких виробник подарував. Окрім того, 20 касок, 20 рацій, ліки та павербанки", - розповіла виконавиця.

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