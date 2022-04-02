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Федишин розповіла, скільки зібрала коштів для української армії та на що їх витратила

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Федишин розповіла, скільки зібрала коштів для української армії та на що їх витратила

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Знаменитість купила речі, які необхідні для потреб ЗСУ.

Співачка Ірина Федишин, як і багато інших артистів, допомагає Збройним силам України.

Виконавиця займається волонтерством: плете сітки та купує речі, які необхідні для захисників. У своєму Instagram співачка розповіла, що їй вже вдалося зібрати 300 тис. грн.

"Друзі, хотіла б прозвітувати про рух коштів, які я зібрала. Хочу подякувати всім, хто долучається для допомоги нашим військовим. Зокрема, вдалося зібрати 300 тис. гривень", - поділилася виконавиця.

Разом з тим, виконавиця вже купила чимало чого для потреб української армії. Вона придбала взуття, каски, рації, ліки та зарядні пристрої.

"За ці кошти ми замовили 310 пар військового взуття, 80 пар з яких виробник подарував. Окрім того, 20 касок, 20 рацій, ліки та павербанки", - розповіла виконавиця.

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