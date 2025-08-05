Федоренко розповів про плани росіян до Дня Незалежності України: подробиці

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російські окупанти намагаються обійти Куп’янськ, щоб змусити українських захисників покинути місто, але ці наміри блокуються Силами оборони України.

Про це командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко сказав в етері на Radio NV.

«Оскільки противник не може протиснути Куп’янськ-лівобережний, не може протиснути і формувати у районі населеного пункту Кругляківка… він взяв собі за тактику обійти Куп’янськ з північно-західної околиці. Тобто, обійти не заходячи в саме місто, взяти під вогневий контроль наші маршрути висування, якими ми рухаємося, зокрема, до переправ і потім виходимо на лівобережжя, і таким чином, взяти у тиски і змусити Сили оборони покинути саме місто Куп’янськ», — повідомив Федоренко.

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При цьому Сили оборони України, розуміючи такі наміри ворога, блокували окупантів. За останні 14 днів російським загарбникам не вдалося просунутися ні на метр. Українські захисники також вживають певні заходи для покращення положення і відновлення позицій, де це можна зробити, і ущільнюють передову лінію зіткнення. Водночас, загарбники намагаються просочуватися між бойовими порядками українських захисників, без вступу у бій.

Але завдяки ущільненню і контролю місцевості за допомогою застосування безпілотників вдається наносити вогневі ураження і не давати ворогам реалізовувати бажані плани. Федоренко сказав:

«А вони б дуже сильно хотіли до 24 серпня, до Дня незалежності України, вивісити ту ганчірку — прапор Російської Федерації — десь поблизу міста Куп’янськ».

На його переконання, російські окупанти прагнуть захопити Куп’янськ з метою отримання контролю над залізничною логістикою. Федоренко наголошує, що противник буде продовжувати активні бойові дії на Харківщині.

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На його думку, окупантам треба «наростити присутність», щоб потім на міжнародній арені казати не тільки про претензії на Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та АР Крим, а ще й про Харків.

«Плюс, у підтвердження моїх слів, ми ж це дуже добре пам’ятаємо — два чи три тижні тому заяву Путіна, у якій він сказав, що питання не тільки в перерахованих областях, а й питання у буферних зонах. А це значить, що і Сумська, і Харківська, і Чернігівська, і Дніпропетровська області та інші, які є суміжними з Запорізькою, Донецькою, Луганською і Херсонською, опиняються у зоні загрози. Тобто, він собі заклав вже, що буде продовжувати і тут вчиняти ударно-штурмові дії», — вважає Федоренко.

На його переконання, єдиний намір противника — це знищення української державності, а не лише захоплення чотирьох областей і Криму.

«Це повна окупація території України. От чого прагне противник. І саме тому він впроваджує повітряний терор, бо на фронті у нього не виходить», — підкреслив Федоренко.

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Нагадаємо, зранку 4 серпня російська пропаганда повідомила, буцімто армія РФ захопила КПП «Гоптівка». Це неправдива інформація.

Посадовець наголосив: КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Також за словами Максима Жоріна, росіяни можуть намагатися «розхитати» ситуацію на фронті, але піти на Київ чи Харків — навряд чи.

Наразі прямої загрози наступу з території Білорусі немає. «Проте росіяни можуть намагатися „розхитати“ ситуацію, провокувати або навіть здійснити певні локальні дії. Але про масштабну операцію — наразі не йдеться», — резюмував він.

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