- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 1 хв
Федоров показав надсучасний український дрон-бомбер: на якому напрямку з’явиться (відео)
Незабаром на фронті з’явиться новий потужний дрон-бомбардувальник Heavy Shot.
На Запорізькому напрямку зовсім скоро з’явиться новий український дрон-бомбардувальник Heavy Shot. Цей надсучасний безпілотник-бомбер має вражаючі характеристики, що дозволяють йому виконувати завдання, які раніше були під силу лише значно більшим апаратам.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Нове покоління «Баби-Яги»
Рекордне навантаження: Heavy Shot здатен підіймати до 150 кг корисного навантаження, що робить його одним з найпотужніших ударних дронів в Україні.
«Міні-КАБ»: Завдяки своїй потужності, дрон може завдавати точних і руйнівних ударів по ворожих бліндажах, техніці та складах, діючи як своєрідний «міні-КАБ».
Універсальність: Він може знищувати цілі, недоступні для менших дронів, і вже довів свою ефективність на полі бою.
Легші версії Heavy Shot вже успішно використовуються на фронті. Крім знищення ворожих позицій, вони також допомагають рятувати життя. Так, один з дронів доставив електровелосипед пораненому бійцю, що дозволило йому самостійно вибратися з «червоної» зони.
Нагадаємо, у прифронтовому Покровську місцевий житель виявив неабияку відвагу, власноруч зупинивши російський дрон-камікадзе, що заплутався в оптоволоконних кабелях.
Також країнські експерти та військові стверджують, що Росія активно нарощує виробництво нового типу безпілотників, які практично неможливо знешкодити електронними засобами.