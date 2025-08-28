Федоров показав надсучасний український дрон-бомбер: на якому напрямку з’явиться (відео)

Український дрон-бомбардувальник Heavy Shot / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

На Запорізькому напрямку зовсім скоро з’явиться новий український дрон-бомбардувальник Heavy Shot. Цей надсучасний безпілотник-бомбер має вражаючі характеристики, що дозволяють йому виконувати завдання, які раніше були під силу лише значно більшим апаратам.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нове покоління «Баби-Яги»

Рекордне навантаження: Heavy Shot здатен підіймати до 150 кг корисного навантаження, що робить його одним з найпотужніших ударних дронів в Україні.

«Міні-КАБ»: Завдяки своїй потужності, дрон може завдавати точних і руйнівних ударів по ворожих бліндажах, техніці та складах, діючи як своєрідний «міні-КАБ» .

Універсальність: Він може знищувати цілі, недоступні для менших дронів, і вже довів свою ефективність на полі бою.

Легші версії Heavy Shot вже успішно використовуються на фронті. Крім знищення ворожих позицій, вони також допомагають рятувати життя. Так, один з дронів доставив електровелосипед пораненому бійцю, що дозволило йому самостійно вибратися з «червоної» зони.

Новий український дрон-бомбардувальник Heavy Shot. / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

