Федоров пояснив, чому головна колаборантка Мелітополя ховається від людей

Колаборанти не потикають носа зайвий раз на люди, адже бояться за своє життя.

Колаборантка Галина Данильченко, яку окупанти призначили "мером" Мелітополя, не з'являється на людях, бо боїться за своє життя.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Феоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Вона ховається, не з'являється на людях, тому що боїться за своє життя. З'являється тільки для запису якихось пропагандистських відео і розповідає, що все у неї під контролем. Але з людьми вона не зустрічається", – розповів Федоров.

Нагадаємо, що 12 березня Данильченко звернулася до мелітопольців, окупанти представили її як "виконувача обов’язків міського голови".

Під час VIII скликання Верховної Ради Данильченко працювала помічником народного депутата Євгена Балицького ("Опоблок"). Зараз Балицький – депутат Запорізької облради від від партії “Опозиційний блок”. 2015 і 2020 року успішно обиралася до Мелітопольської міської ради від цієї партії.

Нагадаємо, що в окупованому росіянами Мелітополі партизани “підсмажили” колаборанта.

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