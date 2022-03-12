Федоров пояснив лайку в офіційних документах "національним відчуттям" і розповів, чого чекати в "Дії" ще

Федоров пояснив лайку в офіційних документах "національним відчуттям" і розповів, чого чекати в "Дії" ще

Також Федоров зазначив, що віднедавна в «Дії» є можливість сповістити про позиції окупанта

У застосунку "Дія" вже з'явився єДокумент - цифровий документ для осіб, які втратили паперові документи. Це допоможе українцям, які через війну зостались без паспорта, засвідчувати за необхідності свою особу. А також вперше в Україні, в офіційному документі написана лайлива фраза, яка вже стала національним гаслом визвольної боротьби проти Росії, яка пішла війною проти України.

Про нововведення в ТСН розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров .

Він повідомив, що всі автоматично отримують такий документ, просто потрібно оновити додаток. Такий документ буде дійсним під час воєнного стану.

Окрім того, він наголосив, вже люди, які втратили роботу під час воєнних дій, почали отримувати виплати і вже півтора мільйони вже отримали. Кошти приходять на карту і ними можна скористатись на свій розсуд.

Також Федоров зазначив, що віднедавна в «Дії» є можливість сповістити про позиції окупанта, військову техніку, скупчення окупантів, що допомагає нашим військовим. «Якщо бачите, дуже обережно, зафіксуйте і сповістіть про розташування цієї техніки», - закликав міністр.

Про те, що зараз в офіційному документі з’явилась лайка, Федорів каже, що це вже національне відчуття, куди має йти корабель і російське військо, тому воно мусить відображатись.

На цьому команда цифрової трансформації не зупинятиметься, Працюють над тим, щоб з’явилось в «Дії» радіо, нові канали, канали для дітей, а також послуга, щоб сповістити про зруйноване майно для отримання подальшої компенсації.

«Ми аналізуємо всім послуги, які потребують українці і будемо запускати, щоб українці скористались через цифрові канали», - заявив Федоров.