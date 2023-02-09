Федоров розповів, чи є проблеми з використанням Starlink в Україні після резонансної заяви SpaceX

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання супутникового інтернету для керування дронами в Україні. Він наголосив, що наразі проблем не спостерігається.

Про це пише "Українська правда".

Федоров зазначив, що справді кілька місяців тому були внесенні зміни в роботу geofencing, проте саме завдяки супутниковому інтернету Україна має великі переваги. Міністр цифрової трансформації також подякував Ілону Маску за "за його внесок у майбутню перемогу України".

"Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів Starlink. Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч Starlink в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини", - сказав міністр.

Федоров зазначив, що завдяки терміналам супутникового інтернету, в Україні вдається врятувати тисячі життів: Starlink підтримують енергетичну інфраструктуру, допомагають медикам у роботі та забезпечують Інтернетом "Пункти незламності".

Нагадаємо, президентка SpaceX Гвін Шотвелл заявила, що компанія обмежила використання супутникового інтернет-сервісу Starlink українськими військовими для керування дронами.

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