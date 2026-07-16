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- Війна
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Федоров відзначив Третій корпус Білецького: Відповідальність за смугу, лідерство, чітка вертикаль
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров назвав Третій армійський корпус Андрія Білецького прикладом ефективного сучасного військового зʼєднання. В таких колективах не виникає проблем із мобілізацією новобранців.
Він заявив, що Третій армійський корпус наразі найбільший з усіх корпусів на лінії фронту. Всі його бригаді зібрані в єдиній смузі.
«Побудовані процеси. Є відповідальність за смугу, чітка вертикаль, доктрина, нормальне забезпечення, лідерство. Ти з ким не зустрічаєшся, там у людей такий HR-скіл, що підбирають всіх толкових, хто розбирається у будь-якому питанні», — сказав він на брифінгу 16 липня.
Як повідомлялось раніше, Третій армійський корпус відповідає за одну із найбільш складних та інтенсивних ділянок: понад 150 км на Лимансько-Борівському напрямку або близько 12% усієї лінії зіткнення.
За словами Андрія Білецького, за рік, відколи корпус прийняв відповідальність за смугу, зумів повністю її стабілізувати. До корпусу підрозділи, що воювали тут, втрачали близько 70 кв км щомісяця.