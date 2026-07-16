Федоров відзначив Третій корпус Білецького: Відповідальність за смугу, лідерство, чітка вертикаль

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Він заявив, що Третій армійський корпус наразі найбільший з усіх корпусів на лінії фронту. Всі його бригаді зібрані в єдиній смузі.

«Побудовані процеси. Є відповідальність за смугу, чітка вертикаль, доктрина, нормальне забезпечення, лідерство. Ти з ким не зустрічаєшся, там у людей такий HR-скіл, що підбирають всіх толкових, хто розбирається у будь-якому питанні», — сказав він на брифінгу 16 липня.

Як повідомлялось раніше, Третій армійський корпус відповідає за одну із найбільш складних та інтенсивних ділянок: понад 150 км на Лимансько-Борівському напрямку або близько 12% усієї лінії зіткнення.

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За словами Андрія Білецького, за рік, відколи корпус прийняв відповідальність за смугу, зумів повністю її стабілізувати. До корпусу підрозділи, що воювали тут, втрачали близько 70 кв км щомісяця.

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