Фельдшерка невідкладної допомоги, ризикуючи життям, врятувала з Луганщини дві машини "швидких"

На Луганщині фельдшерка невідкладної допомоги Світлана Клос урятувала від знищення і вивезла під обстрілами на безпечну територію дві машини "швидкої".

Дівчина надавала допомогу односельцям до останнього, навіть коли вибухи вже не припинялися ні вдень, ані вночі. І зберегла найцінніше, що було в місцевих медиків, йдеться в ТСН.

Замість підстанції швидкої - руїни, на місці стоянки швидких зараз багатометрова вирва. Бомба з літака влучила сюди наступного дня після перегону швидких у безпечніше місце. Наслідки руйнувань на відео відзняли очевидці.

Після початку повномасштабної агресії усі її колеги виїхали, каже Світлана. Але вона лишилася і коли один з ворожих снарядів влучив у будівлю підстанції фельдшерка вирішила, що час рятувати обладнання і машини. «Душа заболіла за машини , бо ж дві машини новенькі, сім років працюю на швидкій. Майже як сім’я там уже всі», - каже вона.

Операція з порятунку автівок тривала кілька днів і з допомогою батька. «Перегнали ми їх, можна сказати, під обстрілами. Одна машина була без акумулятора, переставили одну перегнали, потім переставили акумулятор на другу, врятували і її», - розповідає батько фельдшерки Сергій Головня.

Спочатку машини заховали від обстрілів у дворі багатоповерхівки, де мешкала Світлана. А коли прилетіло і сюди – донька із татом сіли за кермо і виїхали із селища. Вже на безпечній території Світлана зателефонувала керівництву. «І передала нам автомобілі в умовленому місці на трасі. Фактично доставила їх до міста Дніпра. Вони дуже ризикували своїм життям, в одному з автомобілів була пробита запаска і два бронежелета. Ця тендітна дівчина і зробила неможливе», - кажуть керівники Світлани.

Зараз машини на ремонті але вже незабаром повернуться на Луганщину возити поранених. Світлана із татом тепер у Кропивницькому – відходять від пережитого і намагаються звикнути до життя без канонади за вікном.

У Луганській області фельдшерка під обстрілами вивезла на безпечну територію дві машини "швидкої"

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