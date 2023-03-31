Феномен F-16: Ігнат пояснив, чому ці літаки такі бажані та потрібні Україні

Незважаючи на досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу.

Чому ця техніка залишається такою бажаною та потрібною нам, розповів в ефірі телеканалу FREEDOM спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Дійсно, винищувачі четвертого покоління, такі як МіГ-29 та F-16, часто порівнюють, тому що вони ровесники. Але МіГ-29 як був “народжений” у Радянському Союзі, так і залишився тією радянською машиною без особливих модернізацій та покращень. F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації, змінено бортове обладнання, радар літака — бортова радіолокаційна станція, яка бачить цілі набагато краще та працює разом з широкою номенклатурою сучасного західного озброєння, це високоточні далекобійні ракети класу “повітря-повітря”, крилаті ракети, високоточні плануючі авіабомби. Так само добре ці літаки працюють по надводних цілях”, - пояснив Юрій Ігнат.

Він також додав, що це багатоцільовий винищувач, який здатний стати основною бойовою машиною Повітряних сил і надійно закривати наш повітряний простір разом з західними засобами ППО. F-16 допоміг би нам деокупувати наші землі та допомогти нашим наземним військам.

Нагадаємо, що у Росії підтримка війни проти України серед жителів дещо знизилася. Мобілізації боїться понад половина росіян.

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