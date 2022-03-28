Феноменальні дурні, які не мають чим думати - Зеленський про зрадників, які йдуть на співпрацю з окупантами

Феноменальні дурні, які не мають чим думати - Зеленський про зрадників, які йдуть на співпрацю з окупантами

Зеленський наголосив, Збройні сили України стримують окупантів, а на частині напрямків йдуть у наступ.

Президент України висловив вдячність мешканцям Херсона, Каховки, Славутича та інших міст, які виходять на проукраїнські мітинги проти російської окупації.

Про це голова держави сказав у нічному відеозверненні.

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"Знову хочу подякувати нашим людям в Херсоні, в Каховці, в Славутичі та інших містах, які не припиняють чинити опір окупантам. Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає тільки те, що їм доведеться вийти.

І тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військами, я хочу нагадати, що вони і своїх-то кидають. Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками не стали б", - сказав Зеленський.

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Окрім цього, Зеленський додав, що ЗСУ стримують окупантів, а на частині напрямків йдуть у наступ.

"Молодці. Хоробрість наших захисників, те, як мудро вони поводять себе на полі бою... Це настільки важливо, що жодних слів вдячності просто не вистачить. Але знову і знову я не втомлююсь дякувати. Кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці... Усім, хто виборює майбутнє для нас з вами, для наших дітей, для нашого народу", - повідомив голова держави.

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