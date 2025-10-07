Феодосія у вогні: деталі потужного удару ЗСУ по нафтотерміналу (фото)

Супутникові знімки показали масштаби пожежі у Феодосії після атаки ЗСУ

В окупованій Феодосії триває масштабна пожежа на найбільшому на півострові нафтоналивному терміналі — вогонь палає другу добу після нічного удару безпілотників Збройних сил України, підтвердженого Генштабом. За даними очевидців, полум’я поширилося та уразило додатковий, новий резервуар.

Супутникові знімки, оприлюднені «Суспільним Крим», це підтверджують.

На знімках зафіксовано два осередки займання на території терміналу — в північно-західній і східній його частинах.

За моніторингом NASA FIRMS, дим від пожежі 6 жовтня простягався приблизно на 12 кілометрів, що свідчить про значні масштаби загоряння.

Місцеві Telegram-канали та свідки, зокрема Supernova+ і моніторингова група «Кримський вітер», оприлюднили фото- й відеодокази того, що вогонь не вщухає і вже перекинувся на новий резервуар. Офіційних коментарів від так званого голови Криму Сергія Аксьонова на цей момент не надходило.

Експерти наголошують на важливості цього об’єкта для логістики півострова: керівник безпекових програм Центру «Стратегія XXI» Павло Лакійчук називає феодосійський морський нафтотермінал ключовим вузлом для постачання нафтопродуктів до Криму й російських військ. За його оцінкою, ураження бази може спричинити серйозні проблеми з пальним для окупаційних сил. Лакійчук прогнозує, що гасіння пожежі може тривати від п’яти днів до тижня. Він також припускає, що удар був частиною складної операції, підготовленої для усунення елементів ППО на західному узбережжі півострова, щоб відкрити коридор для ураження глибших цілей, як-от Феодосія, Кіровське чи Багерове.

Нафтотермінал уже раніше піддавався ударам: перше відоме масове ураження сталося в ніч проти 7 жовтня 2024 року — тоді пожежа тривала понад тиждень.

Нагадаємо, 6 жовтня влучання зафіксували по потужностях АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії в окупованому Криму. На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.