Фетиш з окопами не допоможе: експерт описав сценарій деокупації Криму

На думку експерта, основне завдання українських військ для початку активної фази сценарію – вихід до адмінмежі Криму.

Сценарій деокупації Криму буде схожий до сценарію звільнення острова Зміїного і полягатиме в ізоляції півострова та в методичному знищенні окупантів.

Таку думку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив у Мережі.

Він звернув увагу на те, що зведення ліній оборони, риття окопів і встановлення фортифікаційних споруд стало останнім часом у Криму якимось фетишем. Мета – показати внутрішньому споживачеві начебто захищеність від десанту та сухопутного наступу. Це при тому, що Україна не має достатньої кількості десантних засобів.

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Коваленко описав своє бачення, як насправді Україна звільнятиме Крим.

"Від 2022 року я незмінно дотримуюся думки, що це буде сценарій Зміїного острова, адаптований для дещо більшої території. Сценарій повної ізоляції півострова Крим від зовнішнього світу та методичної, планомірної анігіляції окупантів", – йдеться у повідомленні оглядача.

На його думку, основне завдання ВСУ для початку активної фази цього сценарію – це вихід до адміністративної межі Криму. Після цього розпочнеться формування ударно-вогневого потенціалу для знищення військових об'єктів та військової інфраструктури ворога на півострові.

"Фактично, ЗСУ можуть забезпечити 4 зони ураження, з урахуванням наявних та перспективних засобів ураження, які ми можемо отримати (або вже отримуємо). І цих зон цілком вистачає, щоб змусити РОВ (російські окупаційні війська – ред.) тотально втиснутися в південній локації, оголивши, ну чи хоча б послабивши північ і центр півострова", – пояснив Коваленко.

Він наголосив, що дуже важливо відновити повний контроль над Азовським морем та завдати значних пошкоджень Кримському мосту – єдиній логістичній артерії, що з'єднує РФ та півострів. Окрім того, необхідно знищувати пороми, якщо їх використовуватимуть війська ворога.

"Таким чином, контингент РОВ на півострові опиниться в ізоляції і щодня зазнаватиме втрат, відновлення яких не буде можливим. Тобто щоденний мінус, який призведе за певний час до повної втрати боєздатності підрозділів РОВ у Криму", – зауважив оглядач.

Він додав, що це лише один зі сценаріїв, і переконаний, що таких сценаріїв на столі Генштабу ЗСУ декілька. Деякі з них можуть бути набагато несподіванішими, ніж сценарій ширшої операції, аніж була на острові Зміїний.

"Але загалом той фетиш, який російська пропаганда влаштувала навколо Криму, виглядає дуже вбого, з урахуванням того, як насправді бачиться звільнення півострова. Пакуйте валізи, окопи не допоможуть. Навпаки, у них вас і закопають", – попередив Коваленко ворога.

Нагадаємо, як неодноразово наголошував екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, Крим – це вирішальна територія. Він радить почати звільнення півострова з ударів на великій дистанції, обрубати Кримський міст і у травні-червні скерувати сили контрнаступу в напрямку Мелітополя та Маріуполя.Після цього ЗСУ можуть почати бити по ворогу у Севастополі, Джанкої, Саках. У такому разі для противника буде майже неможливим залишатися там.

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