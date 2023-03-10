Фетиш з окопами не допоможе: експерт описав сценарій деокупації Криму

На думку експерта, основне завдання українських військ для початку активної фази сценарію – вихід до адмінмежі Криму.
Сценарій деокупації Криму буде схожий до сценарію звільнення острова Зміїного і полягатиме в ізоляції півострова та в методичному знищенні окупантів.
Таку думку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив у Мережі.
Він звернув увагу на те, що зведення ліній оборони, риття окопів і встановлення фортифікаційних споруд стало останнім часом у Криму якимось фетишем. Мета – показати внутрішньому споживачеві начебто захищеність від десанту та сухопутного наступу. Це при тому, що Україна не має достатньої кількості десантних засобів.
Коваленко описав своє бачення, як насправді Україна звільнятиме Крим.
"Від 2022 року я незмінно дотримуюся думки, що це буде сценарій Зміїного острова, адаптований для дещо більшої території. Сценарій повної ізоляції півострова Крим від зовнішнього світу та методичної, планомірної анігіляції окупантів", – йдеться у повідомленні оглядача.
На його думку, основне завдання ВСУ для початку активної фази цього сценарію – це вихід до адміністративної межі Криму. Після цього розпочнеться формування ударно-вогневого потенціалу для знищення військових об'єктів та військової інфраструктури ворога на півострові.
"Фактично, ЗСУ можуть забезпечити 4 зони ураження, з урахуванням наявних та перспективних засобів ураження, які ми можемо отримати (або вже отримуємо). І цих зон цілком вистачає, щоб змусити РОВ (російські окупаційні війська – ред.) тотально втиснутися в південній локації, оголивши, ну чи хоча б послабивши північ і центр півострова", – пояснив Коваленко.
Він наголосив, що дуже важливо відновити повний контроль над Азовським морем та завдати значних пошкоджень Кримському мосту – єдиній логістичній артерії, що з'єднує РФ та півострів. Окрім того, необхідно знищувати пороми, якщо їх використовуватимуть війська ворога.
"Таким чином, контингент РОВ на півострові опиниться в ізоляції і щодня зазнаватиме втрат, відновлення яких не буде можливим. Тобто щоденний мінус, який призведе за певний час до повної втрати боєздатності підрозділів РОВ у Криму", – зауважив оглядач.
Він додав, що це лише один зі сценаріїв, і переконаний, що таких сценаріїв на столі Генштабу ЗСУ декілька. Деякі з них можуть бути набагато несподіванішими, ніж сценарій ширшої операції, аніж була на острові Зміїний.
"Але загалом той фетиш, який російська пропаганда влаштувала навколо Криму, виглядає дуже вбого, з урахуванням того, як насправді бачиться звільнення півострова. Пакуйте валізи, окопи не допоможуть. Навпаки, у них вас і закопають", – попередив Коваленко ворога.
Нагадаємо, як неодноразово наголошував екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, Крим – це вирішальна територія. Він радить почати звільнення півострова з ударів на великій дистанції, обрубати Кримський міст і у травні-червні скерувати сили контрнаступу в напрямку Мелітополя та Маріуполя.Після цього ЗСУ можуть почати бити по ворогу у Севастополі, Джанкої, Саках. У такому разі для противника буде майже неможливим залишатися там.
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