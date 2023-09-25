"Феєрверк" на ворожому складі боєприпасів: під Луганськом гримлять вибухи

Сильний вибух прогримів 25 вересня в окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) на Луганщині, після чого з’явилися повідомлення про "прильоти" по російських складах боєприпасів.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський та російські телеграм-канали.

Так, у Сорокиному були влучання по російських складах боєприпасів на заводі "Юність".

"Феєрверк на складі боєприпасів у Краснодоні. Найдивовижніше, що ці дебіли так і досі складають б/к скопом в одному місці. Тому сьогодні снарядний голод у окупантів трохи посилиться", – йдеться в повідомленні Казанського.

Фото і відео з Краснодона (Сорокиного)

Все місто стрясається від вибухів: детонує склад з боєприпасами. У Мережі з’явилися фото й відео з вибухами, схожими на феєрверки, та темним димом, що здіймається у небо.

Зауважимо, що Сорокине розташоване у глибокому тилу російських окупантів.