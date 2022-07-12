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“Феєрверк” в Новій Каховці суттєво вплине на характер бойових дій окупантів - Жданов

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“Феєрверк” в Новій Каховці суттєво вплине на характер бойових дій окупантів - Жданов

Фото: Роман Бочкала

“Феєрверк” в Новій Каховці суттєво вплине на характер бойових дій з боку російських окупантів.

Потужний вибух в місті стався напередодні - попередньо, спалахнув склад боєприпасів та пального окупантів.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“В перші дні війни, коли у росіян кінчалося пальне, вони кидали техніку і тікали. Зараз техніка знову може залишитися без пального. Тому це суттєво вплине на характер бойових дій окупантів. Єдине, що треба розуміти, що це не відбудеться сьогодні - цей вплив відбудеться через декілька днів. Бо в них є запаси. А ось через 2-3 дні вони відчують нестачу боєприпасів та почнуть економити”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що на Донеччину передали систему Tesla Powerwall 2 від Ілона Маска.

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