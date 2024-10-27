Фейгін пояснив, чому КНДР вигідно відправляти своїх військових на війну проти України

Влада КНДР буде заробляти на військових, які живуть на правах рабів.

Північна Корея буде заробляти мільярди доларів, якщо відправлятиме десятки тисяч своїх військових на війну проти України.

Про це в етері Еспресо заявив російський опозиційний політик Марк Фейгін.

Він заявив, що у Пхеньян зацікавлені у такому виді співпраці з Москвою з декількох причин.

"Я подивився, що середній північний кореєць отримує 1-3 долари в місяць, ось таку заробітну платню. А солдату платять 2 тис. доларів в місяць. Ми ж розуміємо, що ці гроші не будуть віддавати північнокорейським солдатам, які будуть воювати в Україні або в Курській області. Всі гроші підуть північнокорейському керівництву. Самі порахуйте — якщо будуть воювати 10 тис. солдатів, то в місяць – це 20 млн доларів. Відповідно, за рік помножимо на 12 і буде 240 млн доларів. А якщо це буде 50 тис. солдатів, то помножимо 240 млн на 5 і за рік виходить непогана цифра, майже понад 1 млрд доларів. Десь 1 млрд 300 тис. доларів – це пристойні гроші", - зауважив Марк Фейгін.

Він заявив, що у Північній Кореї люди живуть на правах рабів влади, тому вона може собі дозволити відправити на фронт проти України 50 тисяч військових, а їх родини взяти у заручники. Це може стати ще одним прибутковим бізнесом для керівництва КНДР.

"Звичайно, там є й інші інтереси. Москва збирається допомагати КНДР у військово-технічному плані, також ресурсами – постачати нафту, газ. Напевно, це питання піднімається з боку Пхеньяна. Тут для північнокорейського керівництва багато вигод. Є тільки один ризик, що це може загострити відносини з Південною Кореєю та створити якусь ситуацію, за якою війна може поновитися на Корейському півострові. Але ці ризики північнокорейське керівництво припускає весь час, не виключає їх, для цього вони створювали ядерну зброю", - підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Курської області за кілька днів РФ перекине 5 тисяч військових з КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував перекидання військ КНДР до України.

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