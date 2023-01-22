Фейгін пояснив, чому поява систем ППО в центрі Москви загрожує Зеленському

Посилена охорона неба над російською столицею може свідчити про підготовку РФ масованого удару по важливих адмінбудівлях у Києві.

Російський правозахисник та аналітик Марк Фейгін вважає, що у столиці Росії готуються до завдання російськими ракетами ударів по центрах ухвалення рішень в Україні та очікують на потужну відповідь.

Таку думку він висловив у коментарі “24 каналу”.

"Я думаю, вони готують удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні. Вони хочуть ударити по Банковій, вбити Зеленського, але розуміють, що це не лишиться безкарним",

– припустив російський правозахисник.

За його словами, у Кремлі розуміють, що у відповідь за такий обстріл може "добряче прилетіти назад". Не випадково системи ППО “Панцир” не тільки встановили на дахах будівель у центрі Москви, але й біля резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Фейгін стверджує, що в Росії насправді бояться українських дронів.

"Вони реально готуються, це не удавана акція. Вони звісно параноїки й бояться всього, але ж вони збираються інтенсифікувати кампанію, тому поява таких засобів є свідченням того, що вони справді збираються воювати вже саме з "центрами ухвалення рішень", – підсумував він.

У Кремлі всерйоз готуються до атак із повітря на столицю Російської Федерації. У суботу, 21 січня, в Московській області відбулися тренування підрозділів протиповітряної оборони із застосуванням батареї зенітно-ракетних систем С-300.

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