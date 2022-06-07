Фейгін розповів, чи може Кадиров очолити Росію замість Путіна

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України, голова Чечні Рамзан Кадиров став дуже медійним – TikTok воїном, який погрожує захопити Європу.

Деякі навіть припускають, що Кадиров зі своєю кишеньковою армією є реальною рушійною силою, яка може допомогти Путіну втриматися при владі, або навпаки його скинути.

Зокрема про це в інтерв’ю ТСН.ua говорив військовий експерт Олег Жданов, бо власну армію Кремля, першу танкову російську армію, яка історично захищала Москву та кремлівську владу, ЗСУ вже добивають на полі бою.

Проте, на думку російського правозахисника, політика та адвоката Марка Фейгіна, шанси Кадирова стати наступником Путіна, як вважають деякі надто сміливі спостерігачі, абсолютно нульові.

"Ніколи Кадиров не стане наступником Путіна. Знаєте, як кажуть: чому син генерала не може стати маршалом? Бо у маршала теж є син. Так і тут. Тому Кадирову не світить очолити Росію, бо там своїх вистачає", - сказав в інтерв’ю ТСН.ua Марк Фейгін.

За його словами, Кадиров і раніше був таким медійним. Але вся його медійність і зовнішня вага, на думку Фейгіна, – це пояснення його наближеності до Путіна, особиста близькість та особисті зобов’язання, і до речі Путіна до нього також. Кадиров багато чого зробив для Путіна, вбивав представників політичної опозиції. В кінці кінців, Кадиров тримає під контролем проблемний регіон.

"З іншого боку, Кадиров розуміє: не стане Путіна, і йому кінець. А як він залишиться? Що він може зробити? І всередині самого Кавказу йому великий рахунок виставлять. Хто б не прийшов після Путіна, з чого б це йому зберігати цей лояльний взаємний режим? Тому, мені здається, Кадиров розуміє, що він має триматися за Путіна, і домогтися хоча б чогось, що б могло забезпечувати стабільність режиму Кадирова в Чечні, і по можливості, якщо раптом йому загрожуватиме кінець в разі відходу Путіна, відплисти разом із Чечнею кудись у сторону незалежності", - вважає Фейгін.

На думку правозахисника, цього не буде. В Чечні буде громадянська війна - це просто неминуче. Зараз її немає лише через Путіна та режиму в країні.

А щодо медійності, за словами Фейгіна, вона та сама. Інша справа, що разом із війною він дозволяє собі якісь різкі оцінки зовсім не свого рівня.

"Про Пєскова скаже, що він погарячкував, чи про Мединського, що він щось не туди пішов. Але ми ж розуміємо, що справа не в наклеєних етикетках на кабінеті, а в реальній владі, яку дає тобі головний хазяїн. І, безумовно, його наділяють цією владою, надають таку можливість. У нього є власні парамілітарні та інші військові частини. Ну де це таке можливо? Уявляєте, якщо б керівник регіону, ну, якої-небудь Якутії чи в Пензі, мав якихось своїх два батальйони? А у Кадирова кажуть 20 тис. під рушницею", - підсумував Фейгін.

Нагадаємо, що очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров давно і публічно присягнувся президенту РФ Путіну у вірності та готовності виконувати будь-яке завдання.

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