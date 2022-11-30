Фейгін заявив, що у Кремлі можуть думати над концепцією, як зупинити війну та "оформити досягнення"

Фейгін зазначив, що ресурси Росії вичерпуються.
Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що у Кремлі можуть думати над концепцією закінчення війни та над тим, як "оформити досягнення".
Про це він сказав у коментарі "Гордону".
Фейгін зазначив, що ресурси Росії вичерпуються. І оскільки це триватиме, то економічний прогноз невтішний.
"Якщо запровадять ціновий коридор на енергоносії, надходження від продажу енергоресурсів знизяться в рази... Якщо тиск, що посилюється, з боку Заходу... А якщо ще й Китай якось залучиться, то на скільки вистачить можливостей? Я не відкидаю, що оформлюють партію, яка виступає за спробу припинити це все. "Спробуймо зупинитися хоча б на тому, чого досягнуто", - сказав Фейгін.
Війна Росії проти України
Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Кремль планував "захопити Київ за три дні", встановити там маріонетковий режим на чолі з державним зрадником Віктором Януковичем.
У вересні Росія здійснила спробу анексувати частини українських областей - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.
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