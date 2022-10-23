Фейк про "брудну бомбу": Шойгу поспілкувався з міністрами оборони Франції та Туреччини

У Росії вигадали чергову маячню та намагаються її поширювати.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжив поширення фейків про нібито використання "брудної бомби". Про це він навіть всерйоз обговорив з міністрами оборони Франції та Туреччини.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Міністр оборони держави-агресорки продовжив риторику кремлівських пропагандистів про те, що нібито Україна майже виготовила "брудну" бомбу та може її застосувати у подальшому, що призведе до ще більшої ескалації конфлікту. Наразі невідомо, що міністри оборони Франції та Туреччини відповіли на маразматичні заяви Шойгу.

"Брудна бомба": що відомо

Російські пропагандисти масовано поширюють фейки про те, що Україна нібито майже виготовила якусь примарну "брудну" бомбу та навіть готується її застосувати на своїй же території, щоб потім звинуватити у цьому Росію.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко попередив, що російська пропаганда не просто так анонсує черговий військовий злочин з використанням "брудної" бомби.

Коваленко зазначив, що сьогодні, 23 жовтня, пропагандистські ЗМІ РФ стали поширювати новину про нібито підготовлюваний в Україні теракт із застосуванням "брудної" бомби.

Експерт підкреслив, що поширюють цю новину одночасно інформаційні ресурси, які контролюються як ФСБ, так і ГУ ГШ ЗС РФ. Це може свідчити про те, що Росія готує в Україні теракти.

Читайте також: