Фейк про відмову України обміняти 70 полонених: що не так зі “списком Москалькової”

Російська омбудсмен не є суб’єктом перемовин під час обмінів і здійснює інформаційні “вкиди”.

Заява уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової про небажання української сторони повернути з полону 70 військових під час обміну 7 березня супроводжується недостовірним списком і має на меті розхитати українське суспільство.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Російська “омбудсмен” не є суб’єктом перемовин під час обмінів. Тетяна Москалькова вкотре озвучує тези, потрібні росіянам для розхитування українського суспільства”, - йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголосили, що у своїй заяві російська чиновниця жодним словом не згадала про резонансну позасудову страту українського беззбройного воїна, натомість намагається знайти пояснення для російського суспільства відсутності прогресу у поверненні власних військовополонених.

У списку українських військовополонених, які опублікувала Тетяна Москалькова, за словами української сторони переговорів про обмін, є певний позитив, оскільки він є свідченням того, що ці воїни перебувають в російському полоні. Водночас цей список містить прізвища військовослужбовців, які насправді вже звільнені з полону.

“Це свідчить про некомпетентність так званого «омбудсмена» та відсутність володіння ситуацією. Такі провокації з російського боку відбуваються вже не вперше. Україна готова забирати з полону і забирає всіх наших Захисників та Захисниць, яких пропонує на обмінах протилежна сторона”, - йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими нагадали, що 25 лютого цього року Тетяна Москалькова потрапила до санкційного списку Євросоюзу за заперечення фільтраційних заходів, які проводила Росія на окупованих територіях України. Також Москалькову виключено з Міжнародного інституту омбудсмана (IOI).

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав "виховну бесіду" з російськими окупантами перед обміном на захисників України, який відбувся у вівторок, 7 березня.

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