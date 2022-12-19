Фейк про "ядерну зброю ЗСУ": Кім назвав заяви окупантів смішними та пояснив, чому росіяни підняли паніку

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що українці вдарили по окупантах термобаричним боєприпасом із квадрокоптера, який допрацювали волонтери. Тож росіяни, які заявляли, що ЗСУ використовували на Кінбурнській косі "тактичну ядерну зброю", поширюють фейки.

Про це Кім сказав в ефірі "Еспресо".

"Це термобаричний боєприпас вагою 9 кг, який був доопрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові, скажімо так. Але росіяни настільки не очікували, що це буде з дрона — така вага і на таку відстань, ось вони цю паніку підняли", — сказав Кім.

Він також зазначив, що на відео вибух боєприпасу "виглядав серйозно".

"Насправді це розробки наших волонтерів, які доопрацювали дещо. І зараз ми ще доопрацюємо кілька таких штук. Одна поїде на Бахмут, а деякі працюватимуть у нашій смузі", - зазначив Кім.

Додамо, що ЗСУ ще не встановили контроль над Кінбурнською косою на Миколаївщині. Росіяни здійснюють там перегрупування.

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