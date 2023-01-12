"Фейки росіян розбиваються щодня": Єрмак - про те, хто контролює Бахмут і Соледар

Росіяни поширюють фейки про повний контроль над містами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що міста Бахмут та Соледар Донецької області під контролем України.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Єрмак спростував фейки росіян про те, що нібито окупаційна армія захопила українські міста на Донеччині та встановила там повний контроль.

"Соледар та Бахмут - Україна. Фейки росіян розбиваються щодня", - написав голова Офісу Зеленського.

Бої за Соледар та Бахмут

Російські окупанти спочатку безперервно штурмували та намагались окупувати місто Бахмут Донецької області. Там вже майже пів року тривають кровопролитні бої. Після чергових невдач окупанти перекинули більшість своїх сил на містечко Соледар. Його штурмує окупаційна армія та найманці з ПВК "Вагнер".

Наразі саме в Соледарі ситуація найкритичніша. Заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов 12 січня під час брифінгу повідомив, що зараз у місті тривають жорстокі бої. Окупанти намагаються захопити усю Донецьку область.

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