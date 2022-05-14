Фейки Росії про “біологічну зброю” можуть означати заплановану атаку “під фальшивим прапором” - посол США в ООН

Фейки Росії про “біологічну зброю” можуть означати заплановану атаку “під фальшивим прапором” - посол США в ООН

Американський представник в ООН заявив про спробу РФ відволікти увагу від агресії в Україну байками про “біологічну зброю”.

Сполучені Штати знову звинуватили Росію у використанні Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації та теорій змови щодо “американської біологічної зброї” в Україні. У такий спосіб РФ намагається відвернути увагу від жорстокої війни проти меншого сусіда.

Про заявив посол США в ООН Річард Міллс у п'ятницю, 13 травня, передає агенція AP.

Американський представник назвав звинувачення Росії про причетність США до програми біологічної зброї України "явно фальшивими і безглуздими".

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Міллс попередив Раду Безпеки ООН, що поведінка Москви є просто повторенням її стилю звинувачення інших у порушенні угод, які вона сама вчинила або збирається здійснити.

За словами дипломата, за Росією необхідно уважно стежити, “оскільки існує ймовірність, що російські війська здійснять хімічну або біологічну атаку під фальшивим прапором”.

Раніше посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що скликав третє засідання Ради Безпеки, оскільки його уряд все ще отримує “дуже тривожні матеріальні докази того, що Міністерство оборони США безпосередньо причетне до реалізації “небезпечних біологічних проектів, які діють як секретна військова програма Україні”.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони США попередили про адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

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