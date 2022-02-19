"Фейки ще 2014 року": Залужний спростував обстріл Ростовської області

"Фейки ще 2014 року": Залужний спростував обстріл Ростовської області

Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем ані окупованих територій, ані території Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав фейковими повідомлення пропагандистських ЗМІ про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області.

Про це Залужний написав у суботу, 19 лютого.

"Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. Зокрема, "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122-міліметрового снаряда в Ростовській області", – йдеться в повідомленні головнокомандувача ЗСУ.

Він назвав цю інформацію "відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року".

Залужний наголосив, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають у районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби "Градів" та 122-міліметрових гармат, які є на озброєнні ЗСУ.

"Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення", ­– резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 19 лютого російські пропагандистські ЗМІ повідомили, нібито українські снаряди влучили на територію Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба це спростував та заявив про вимогу провести міжнародне розслідування.

Водночас під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія не обстрілює тимчасово окуповані території Донбасу, а тим більше РФ, а те, що показують людям – це "брехня і цинізм".

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