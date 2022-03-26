Фейки від окупантів переходять межі, від яких відхрещується навіть Кремль

А росіян залякують отруйними українськими харчами.

Путін підписав закон, згідно з яким фейки про діяльність держорганів за кордоном - означають кримінал. А сісти за правду в Росії можна на 15 років. Навіть термін “безробіття” у них тепер відсутній, бо дуже небезпечний для кремлівської влади. За правду вони видають там те, що у нас називається тотальною брехнею.

Про це йдеться в ТСН.

Маніпулятивні заголовки, перекручені факти та відверта брехня - зброя не менш небезпечна ніж кулі і снаряди. Пропаганда вражає мізки і, здається, повністю паралізує здатність людей до критичного мислення. Кремлівські пропагандисти майстерно користуються цією зброєю ледве не з перших днів війни. Згадати, хоча б розп’ятого хлопчика. Постановочне інтерв’ю, яке вийшло на "Першому каналі" російського телебачення влітку 2014 року, а тепер з'явилася чергова байка про чорних трансплантологів на теренах України.

"На хвилі зростаючого хаосу у південних та центральних областях України набирає обертів бізнес із чорної трансплантації. Органи молодих та здорових українців, які загинули на фронті, або від бомбардування, активно скуповує істеблішмент США, Канади, Великої Британії, Швейцарії, Австрії, Італії, Японії та ФРН», - розповсюджують росіяни.

І це пише депутат тамтешньої Думи. Щодня демонізувати українців - головне завдання російських політиків та лідерів думок Кремля. Чергову «рознарядку», нещодавно спустили до адміністрацій шкіл. А ті в свою чергу попросили розповсюдити у батьківських чатах. В цьому лонгріді якийсь безіменний педіатр надає детальний список продуктів, що труять російських підлітків. Більшість - вироблена в Україні. І це відкриття десятиліття. Бо ціла академія наук ніяк не могла з’ясувати від чого ж масово помирають діти в Росії. «Ми й уявити не могли, що в дитячих продуктах міститься така сильнодіюча отрута, весь час ми шукали не в тому місці», - йдеться в черговому фейку.

Але тепер російські фейкомети точно знають, де шукати отруйне джерело. Це ж все прісновідомі американські біолабораторії, де знайшли слід Сороса і Байдена.

Схоже, тільки росіяни ніяк не збагнуть, що вихід міжнародного бізнесу, це перш за все колосальне безробіття. Так от російські ЗМІ замінюють це слово на “висвобождєніє” робочих місць. Щоб хоч якось приховати звільнення від зарплат і нормального життя десятків тисяч росіян.

Також з’явились фото одразу в кількох прокремлівських телеграм-каналах і мали переконати всіх - Україна готувалась до силового захоплення Криму. От тільки якісно оформити цей фейк пропагандисти не спромоглися і видали з помилками написані ініціали президента.

В зруйнованому вщент Маріуполі окупанти опустились так низько у своїй брехні, що навіть в Кремлі відхрестились. Мало з того, що вони привезли туди ватажка псевдоутворення, який роздає гуманітарку покаліченим ним же людям. Так ще й заявляє, що роблять вони це в штабі партії «Єдина Росія». Від цього навіть у Кремлі відхрестилися. Але цинізм в іншому - щодня вулицями розбомбленого міста їздить машина з гучномовцем і сповіщає, що Запоріжжя вже не приймає біженців, що треба їхати до Росію, що Одеса вже під контролем російської армії. Окупанти роблять це свідомо, щоб зірвати евакуацію та налаштувати маріупольців проти своєї країни.

Як не потрапити на гачок дезинформації та розпізнати фейк? Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Більшість фейкових новин мають маніпулятивні заголовки, які не відповідають суті повідомлення. Великі літери, "інфа сто відсотків" чи заклик до термінового розповсюдження - ознаки фейку.

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