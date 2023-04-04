Фейкове "взяття" окупантами Бахмута: що відбувається в найгарячішій точці фронту (карта і відео)

У Бахмуті Донецької області тривають запеклі бої. Російське командування кидає на штурм українських позицій найманців приватної військової компанії "Вагнер" і підрозділи десантників. Окупанти поспішили оголосити про повний контроль над містом, в Збройних силах України цю інформацію спростували.

Що відбувається на найгарячішій ділянці фронту - читайте подробиці в матеріалі ТСН.ua.

Ситуація в Бахмуті

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 3 квітня оголосив, що "юридично Бахмут взято", і оприлюднив відео з вивішуванням прапорів Росії і "Вагнера" на будівлі міської адміністрації.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав заяву Пригожина фейком.

"Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів. Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії. Ми їх здолаємо", - наголосив генерал-полковник.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також спростував інформацію про захоплення міста: "Бахмут — український, і вони нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від цього".

Череватий повідомив, що "вагнерівці" встановлюють прапори на будівлях, яких давно вже не існує, зокрема, йдеться про будівлю міської адміністрації.

"Але, попри те, Бахмут залишається напрямком головного удару ворога, сил "Вагнера". За цю добу було 32 атаки ворога, 26 боєзіткнень в Бахмуті і на околицях, 91 окупанта знищено, 119 зазнали поранень, підбито їхній танк, РСЗВ "Град" і три польові склади боєприпасів", - додав він.

Фото: Deepstatemap

Водночас, українські військові теж зазнають втрат у боях за місто. Як повідомляє в своєму сюжеті ТСН, медикам, які рятують поранених під Бахмутом, доводиться стикатися з напливом до ста поранених на добу.

"Від осколкових до кульових, різних поранених дуже багато", - розповідають медики у стабілізаційному пункті холодноярської бригади.

ЗСУ влаштували "прожарювання" ОЗУ Пригожина - експерт

Українські військові в Бахмуті продовжують виконувати завдання з "прожарювання" окупантів, а Пригожин тим часом намагається порівнювати себе з радянськими солдатами, які взяли Берлін.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"До взяття Бахмута ОЗУ Пригожина, як до Києва рачки. Пригожин бачить себе Кантарією чи Єгоровим, а адмінбудівлю Бахмута представляє Рейхстагом. Тому гасає з "аквафрешем" на паличці, фотографується", - зазначив Світан.

За словами експерта, ЗСУ утримують рубежі в районі Бахмута, дорогу з Костянтинівки, а також ділянку на перетині річки Бахмутки з трасою.

"Наразі знищується певна кількість військ, які зайшли до промзони Артемівського заводу обробки кольорових металів, працює наша авіація. Бахмут виконує своє завдання з "прожарювання" ОЗУ Пригожина і туди починають підходити лінійні частини російської армії. Їх там до батальйону за добу знищують наші війська", - розповів він.

Як наголосив Світан, Пригожину фотографії в Бахмуті потрібні для використання у своїй політичній тусовці, але "такі фотографії не впливають на наші позиції".

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