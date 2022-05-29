Фейкові гумкоридори та нарощення угрупування на Зміїному: агресор готує нові провокації у Чорному морі

Фейкові гумкоридори та нарощення угрупування на Зміїному: агресор готує нові провокації у Чорному морі

Також окупанти можуть організувати напад нібито "українського" катеру на допоміжні військово-морські або спеціальні судна Болгарії, Грузії, Румунії або Туреччини або навіть обстріл з нього прибережних цивільних об’єктів критичної інфраструктури Болгарії або Румунії.

Російські загарбники постійно вживають нові й нові провокації проти торговельного судноплавства в чорноморській акваторії.

Про це повідомили в Асоціація реінтеграції Криму.

Так, ворог повідомляє про фейкові "гуманітарні коридори" з морських портів України нібито "для виведення з них торговельних суден". Але при цьому такі "коридори" заявляються загарбниками або з українських портів, захоплених російськими військами, таких як Херсон, або з тих, що перебувають під постійними обстрілами з боку Чорноморського флоту.

"Також окупанти істотно наростили у травні 2022 року власне угрупування на острові Зміїний, із розташуванням на ньому засобів протиповітряної оборони, безпілотників та ракетних артилерійських систем", - повідомили в Асоціації.

Дані дії загарбників становлять нові ризики для торговельного судноплавства. Про це Асоціація повідомила уповноважені міжнародні структури, такі як Міжнародну морську організацію та Міжнародну організацію праці.

Водночас агресор перевів на Чорне море захоплений в порту Бердянську артилерійський катер українських Військово-Морських Сил типу "Гюрза-М", який у травні був помічений у бухтах Севастополю та біля того ж острову Зміїний.

При цьому на південь від острову наразі спостерігається постійне скупчення торговельних суден, які прямують у румунських територіальних водах до українських портів на Дунаї – Рені та Ізмаїлу.

"Наразі є повідомлення про спроби використання окупантами радіоапаратури катеру «Гюрза-М» для поширення на частотах, призначених для безпеки мореплавства, фейкових "повідомлень". Надалі не виключаються використання захоплених агресором українських засобів, зокрема й вказаного катеру, для прямих провокацій проти торговельних суден третіх країн для утворення інциденту із жертвами або забрудненням морського середовища, із звинуваченням у цьому України", - додали фахівці.

Напередодні в ООН попередили, що у світі залишилося запасів пшениці на складах на близько 10 тижнів через війну в Україні та заборону Індією експорту пшениці.

Нагадаємо, Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії щодо розблокування українських портів.

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