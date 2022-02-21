Фейковий "обстріл" прикордонного пункту Росії: Україна заявила про провокацію ФСБ

У штабі ООС звернули увагу, що продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує "господарське приміщення", ані ж прикордонний пункт.

Україна назвала провокацією і фейком повідомлення російського ФСБ про обстріл з території України прикордонного пункту в Ростовській області.

З відповідними заявами виступили секретар РНБО Олексій Данілов, Держприкордонслужба та штаб ООС.

У штабі ООС звернули увагу, що продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує "господарське приміщення", ані ж прикордонний пункт.

Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення.

"Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні ЗСУ артилерійських систем, ураження зазначеного "господарського приміщення" є неможливим", — зазначили у штабі.

Командування ООС запевняє, що підрозділи ЗСУ перебувають на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій.

Прикордонники назвали російський фейк про обстріл "свідомою провокацією". ДПСУ звернула увагу, що пропагандисти не називають точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.

"Окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області", — уточнили у Держприкордонслужбі.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу заявив, що такими діями РФ хоче спрвокувати Україну.

"Ми не ведемо ці обстріли. Ми попереджали, що вони (росіяни. — Ред.) можуть фантазувати скільки завгодно. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде", — запевнив Данілов.

Нагадаємо, що російська ФСБ заявила сьогодні, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив у прикордонний пункт Ростовської області.

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