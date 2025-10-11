Фіаско Кремля: ексдиректор ЦРУ розкрив справжній масштаб провалу РФ на фронті

Армія РФ. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація явно перебільшує свої успіхи на фронті. Навіть незначне просування вперед біля Покровська Донецької області не має стратегічного значення. Натомість втрати, яких зазнає окупаційна армія, невиправдані масштабом просування.

Про це заявив колишній директор ЦРУ, генерал Девід Петреус в інтерв'ю німецькій газеті Welt.

Він наголосив на тому, що під Покровськом триває українська контратака. За повідомленнями, ЗСУ вже вдалося повернути близько 200 кв. км території.

Реклама

“Так, Росія поступово просувалася вперед, але ці "успіхи" не мають стратегічного значення і куплені колосальними втратами. За нашими оцінками, Росія вже втратила 1,1 млн убитими та пораненими. Як офіцер, який багато років писав листи співчуття родинам загиблих, я не можу навіть осягнути масштаби цієї трагедії”, - наголосив Петреус.

Він висловив переконання, що російський наступ не досягнув того, на що сподівалися в Кремлі. І хоч погодні умови дозволяють вести бої, каже ексдиректор ЦРУ, але “зараз немає жодних ознак, що Росія здатна на справжній прорив”.

Коментуючи порушення повітряного простору країн НАТО дронами РФ та демонстративні масовані обстріли України, Петреус каже, що Москва "тестує межі" та робить відкритий виклик США.

Втім, він не впевнений, що атаки російських БпЛА на країни Європи є скоординованою операцією. Мовляв, складно сказати.

Реклама

“Можливо, ці дії не повністю скоординовані, але рішення про них ухвалювали свідомо. Я згоден із президентом Трампом: якщо це повториться, НАТО повинно збивати російські літаки. Мені також сподобалося, що він заявив — Україна повинна повернути свої території. Це амбітно. Але це стане можливим лише тоді, коли ми посилимо підтримку України. Вона має не тільки зупиняти росіян на фронті, а й повернути собі ініціативу. Робити це треба з мінімальними втратами, максимально покладаючись на безпілотні системи", - наголосив американський генерал.

Нагадаємо, цілком ймовірно, що диктатор РФ Володимир Путін визначив нову ціль війни. Росія, ймовірно, визначила захоплення міста Запоріжжя як свою нову стратегічну мету на фронті. Зауважимо, начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов стверджує, що угруповання військ «Дніпро» «наступає в напрямку міста Запоріжжя», а бої точаться за Приморське і Степногірськ.