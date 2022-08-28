Фіаско російського вторгнення: військовий експерт пояснив літні провали окупантів та чому завмер фронт

Російські окупаційні війська не виконали жодної з тих запланованих окупацій в Україні, які вони анонсували ще на початку літа. Наприклад, повністю вийти до кордонів Луганської, або Донецької областей, щоб якось виправдати фіаско свого вторгнення, яке повинно було за їхнім планом тривати три, чи трохи більше днів.

Про це в ефірі телемарафону 1+1 розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ми бачимо, що вже понад шість місяців вони не реалізують жодного масштабного задуму із пунктів цього плану. Тобто від Харкова до Одеси сухопутним коридором до Придністров’я захопити території, взяти під свій контроль Київ. Ми розуміємо, що це їм не вдасться і в подальшому, а на сьогодні щодо фіаско літнього масштабу, Луганська область, наприклад, ще 3 липня сергій Шойгу (міністр оборони РФ - ред.) заявив, про те, що вони, так би мовити, "звільнили" територію так званої "ЛНР", тобто мета – вийти до кордонів Луганської області, але кордони Луганської області, саме адміністративні межі, там досі не перебувають окупаційні війська. Вони на сьогодні продовжують бути заблокованими біля Білогорівки та не можуть просуватися в напрямку Сіверська, саме з цієї локації. Тобто вони не перебувають на кордонах Луганської області", - зазначив він.

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За словами військового експерта, в окупантів тотальне фіаско також у Донецькій області. На сьогодні, вже як понад місяць, найбільші їх інтенсивні бойові дії блокуються, а саме на напрямку Авдіївки, а також в Бахмутському напрямку.

"Тобто російська армія на сьогодні дійсно демонструє хоча і якусь рефлексію щодо наступальних дій, але ці наступальні дії настільки кволі та нікчемні, що дійсно казати про якісь в перспективі масштабні наступальні дії, або контрнаступ на території, які вже були звільнені ЗСУ, у них немає для цього можливостей. До того ж ми бачимо, як ще на початку літа вони могли концентрувати свої сили та засоби для ведення інтенсивних дій по фронту до 30 км по кожній локації. На сьогодні ці можливості у них вже зменшились – менше 10 км. Тобто Бахмутський та Авдіївський напрямки, кожна з цих локацій, це по 10 км інтенсивних бойових дій", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, російські окупанти сподівалися до червня захопити всю Донецьку область, проте і досі Україна контролює 45% території області.

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