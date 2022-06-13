Фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ: на Харківщині СБУ затримала місцевого зрадника

Служба безпеки України затримала на Харківщині російського агента. Він “здавав” ворогу позиції українських військових.

Зрадником виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через Інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, за завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого, ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

“Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 (“Несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ”). КК України. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі”, - розповіли у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що росіяни планували видавати паспорти СРСР мешканцям Київщини.

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