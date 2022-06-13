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Фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ: на Харківщині СБУ затримала місцевого зрадника

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Фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ: на Харківщині СБУ затримала місцевого зрадника

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала на Харківщині російського агента. Він “здавав” ворогу позиції українських військових.

Зрадником виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через Інтернет. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, за завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого, ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення. 

“Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 (“Несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ”). КК України. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі”, - розповіли у пресслужбі СБУ. 

Нагадаємо, що росіяни планували видавати паспорти СРСР мешканцям Київщини.

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