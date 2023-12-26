"Фіксуємо затишшя": у ЗСУ розповіли про наслідки збиття російських винищувачів

Протягом минулої доби не фіксували обстрілів по населених пунктах правобережжя Херсонщини.

Після збиття декількох російських винищувачів фіксується затишшя використання авіації ворога та зниження активності артилерії.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, 26 грудня.

"Ми говоримо про очевидне затишшя з використанням авіації на нашому напрямку. Після збиття одразу чотирьох літаків у нашій зоні відповідальності ворог припинив використання тактичної авіації для пуску керованих авіабомб. Очевидним є і зниження активності артилерії. Зокрема, минулої доби вночі ми не фіксували обстрілів по населених пунктах правобережжя. Це говорить про результативність нашої бойової роботи", - повідомила вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ"

Нагадаємо, за останні дні Повітряні сили збили п'ять російських літаків за три дні.

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