Фіксується активність ворожої авіації: у Повітряних силах попередили про небезпеку

У Повітряних силах наголосили, що загроза запусків ракет може бути будь-коли, тому не варто розслаблятися.

У Повітряних силах фіксують активність російської авіації. Протягом дня окупанти завдають по 30-40 ударів по території України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Втім, за його словами, багато вильотів здійснюють і українські пілоти, які знищують ворога.

"У них є в Чорному морі певна кількість кораблів, хтось з носіями "Калібрів", хтось без них. Пуски ракет можна здійснювати з будь-якого моря, не виходячи навіть з бухти. Наразі також є й активність ворожої авіації. Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов, активність може бути різна. Сьогодні перемовини постійно ведуться щодо надання Україні авіації, і це дуже важливо", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко повідомив, що Росія планує задіяти авіацію в Україні під час наступу на найважливіших напрямках.

Авіація під час війни: запаси міцності окупантів та потенціал в України | Валерій Романенко

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