"Філігранна робота": Гуменюк про новий удар по Чонгарському мосту

Сили оборони України продовжують руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонщини. Напередодні було влучення у Чонгарський міст, через який ворог постачає озброєння.

Про всі наслідки повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Робота Сил оборони спрямована на руйнування планів ворога, не руйнування інфраструктури. Пошкодження, які завдаються таким об'єктам, спрямовані на те, щоб знизити їх пропускну активність, щоб вони не могли забезпечувати логістику ворога, але ми розуміємо, що нам самим вони ще знадобляться. Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки в зв'язку з нашою бойовою роботою.

Ми продовжуємо встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Єдине, що може стримувати Сили оборони - наявність цивільного населення, яке вони все ж таки використовують, чергуючи автівки з цивільними. Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", - сказала вона.

Нагадаємо, українські військові 29 липня завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. Але військові не розголошують ні подробиць атаки, ні її наслідків.

Удосвіта 22 червня стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу. Міст зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де наразі здійснюють наступ Збройні сили України.

У Міноборони Британії заявили, що зруйновані мости в Чонгарі, що на адміністративному кордоні Херсонської області та анексованого Криму, були життєво важливими для армії Росії.

Читайте також: