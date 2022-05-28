Фільм вбитого у Маріуполі режисера отримав спеціальну нагороду у Каннах

Фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого вбили російські окупанти у Маріуполі в квітні, отримав спецнагороду на 75-му Каннському кінофестивалі.

Стрічка "Маріуполіс 2" здобула особливу нагороду від журі премії "Золоте око".

Про це повідомила українська режисерка Ірина Цілик, яка була у складі журі, на своїй сторінці у Facebook.

"Цей фільм абсолютно неможливо ні з чим порівнювати, він гостро виділявся, ніби лежав на окремій полиці; бив під дих до чорноти в очах. А знаючи також усе, що лишилося за кадром... Литовський режисер Кведаравічюс приїхав до Маріуполя в березні, знімав там цивільних, жив з ними, але зрештою потрапив у полон, його катували і вбили", - розповіла Цілик.

Режисерка додала, що кохана Кведаравічюса змогла вивезти з Маріуполя не лише його тіло, а й матеріали, які він там зняв.

"Друзі, колеги делікатно склали докупи відзняті кадри і зробили з цього фільм", - зазначила вона.

Також Цілик поділилася, що президентка журі Аґнєшка Холланд, вручаючи нагороду, оголосила хвилину мовчання за жертвами війни Росії в Україні, зокрема режисерами, журналістами, фотографами, представниками інших творчих професій.

Зауважимо, 2015 року Мантас Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс". Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі 2016 року, його називали "людською історією на тлі історичних потрясінь".

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