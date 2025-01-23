Фільмували жахливі звірства: окупанти вчергове розстріляли бійців ЗСУ

Окупанти знову розстріляли українських військовополонених. Спершу вбивці "ділили", хто з них застрелить бійців ЗСУ. А далі зняли страту на мобільний телефон.

Про всю жорстокість та рівень варварства росіян, який неможливо осягнути – читайте в ексклюзиві Людмили Труфин на TSN.UA.

На YouTube-каналі ТСН.ua можна переглянути відео: РАШИСТИ РОЗСТРІЛЯЛИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ І ЗЛИЛИ ВІДЕО В МЕРЕЖУ!

Росіяни розстріляли полонених

Після побаченого і почутого далі, всередині залишиться тільки лють. Росіяни ледь не щодня вчиняють жахливі звірства щодо українців. Але кожного разу болить ще більше. Цього разу окупанти вбили ще шістьох беззбройних українських бійців, знявши страту на мобільний телефон. У мережі пишуть, що розстріл, ймовірно, вчинила розхвалена Путіним 155-та бригада РФ, яка відома жорстокими вбивствами полонених. Кадри вбивства українців росіяни поширюють у своїх пабліках. Рашисти фактично влаштували стрільбу по живих мішенях і цинічно знімали усе це на відео. Ми не можемо показати вам його повністю, але тільки погляньте на те, як росіяни поводяться із українськими полоненими, як вони готуються їх показово вбивати.

Наймасовіший розстріл полонених

На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами - не рідкість. Останнім часом у мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео. Так, у жовтні 2024 року росіяни розстріляли шістнадцятьох українських військовополонених на Покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Відповідне відео опублікували у соцмережах.

Поранених добили

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою, повідомив Офіс генпрокурора.

Наразі здійснюються заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вказаного злочину.

Реакція Омбудсмана

У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу такого злочину росіян.

Черговий жахливий злочин окупантів

А 17 вересня 2024 року російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів.

В липні того ж року російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу безбройних українців поширили в Інтернеті 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Водночас Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім, за усе рано чи пізно доведеться відповідати.

Нагадаємо, 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ. З'явилися подробиці цинічного злочину.

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