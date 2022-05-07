Фільтрація, обмеження прав, грабіж: російські окупанти влаштували терор у Запорізькій області

Російські окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області проводять фільтраційні заходи щодо місцевих жителів, перешкоджають евакуації у безпечні регіони України та грабують аграрні підприємства.

Так, у селищі Чернігівка окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, девказано, скільки землі має власник, а скільки – в оренді.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Лише після цього, додала вона, окупанти нададуть людині ліцензію на обробку землі. В іншому разі комендант відбере всю невказану в паперах загарбників землю.

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Водночас у Михайлівці російські війська запроваджують свою тимчасову податкову систему для підприємців. Нову реєстрацію за правилами загарбників мають пройти ті, хто хоче надалі працювати в громаді. Також окупанти запевняють, що витребували лише "військовий податок", а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

Денісова також повідомила, що в Енергодарі на ТЕС закінчилося вугілля, а організувати його регулярне постачання немає можливості через окупацію. Водночас "влада" загарбників у цьому місті завершила реєстрацію жителів для нібито отримання соціальних виплат. Тепер окупанти розпочали реєстрацію підприємців. Хто з підприємців цього не зробить, не зможе працювати в Енергодарі.

Жителі окупованої Василівки розповіли, що російські військові намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 грн за літр. Водночас у Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто. Усе тому, що російські окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів не мають, зв’язку – теж.

"Терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях – це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні", – закликала Денісова.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що за наразі невідомих обставин помер міський голова тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ігор Котелевский.

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