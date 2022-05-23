Фільтрація та блокпости: в Маріуполі кадирівці почали патрулювати вулиці

В Маріуполі російські окупанти посилюють режим контролю. Вулиці міста патрулюють мобільні групи зі складу кадирівців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

Як стало відомо, окупанти в Маріуполі запровадили нову пропускну систему, облаштували блокпости та почали патрулювати місто.

“Під патруль підпадають перш за все грунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська та Запоріжжя. Місцеві повідомляють, що вчора вдень в районі села Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автівку з людьми, що рухались в бік Бердянська. Людей роздягли, знущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя”, - розповів Петро Андрющенко.

Він також додав, що у водія та пасажирів були довідки про фільтрацію, однак не було пропусків.

“Тому будьте обережні. Утримуйтесь на деякий час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів. Бережіть себе”, - наголосив радник міського голови.

Нагадаємо, що з Маріупольського порту окупанти хочуть вивезти залізницею зерно та металопрокат.

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