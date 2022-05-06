"Фільтраційні процедури починаються вже усередині міста" - радник мера Маріуполя про життя людей в окупації

"Фільтраційні процедури починаються вже усередині міста" - радник мера Маріуполя про життя людей в окупації

Російські окупанти масово депортують мешканців Маріуполя на територію РФ. Ті люди, які продовжують залишатися в обложеному загарбниками місті, зазнають нелюдських знущань - окупанти ставляться до них як до худоби.

У влади Маріуполя є підтверджені дані, що в російському селищі Врангеля, що біля Владивостока, нині перебуває близько 300 маріупольців, яких окупанти незаконно вивезли. Зв’язку з цими людьми немає, у них відсутні фінансові засоби для існування, роботи там також немає, лише - фізична.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі Радіо НВ.

"Фактично Маріуполь перетворюється на українське гетто, попри всі ті красиві відео та картинки, що нам намагається показати пропаганда, насправді ситуація дуже важка. Люди збиваються фактично в нові мікрорайони, де ще можна жити, люди повністю безправні, над ними знущаються і ставляться до них як до худоби", - повідомив Андрющенко.

За його словами, зараз людям заборонено перебувати на вулиці без одного із двох "паперів": один — про проходження фільтрації, інший — взагалі дозвіл на перебування на вулиці.

"І це дуже велика проблема для людей, тому що фільтраційні процедури починаються навіть усередині міста. Запрацювали так звані "відділки поліції", їм допомагають так звані "волонтери" від держави, від Росії, з організації фільтрації. Це те, що стосується того, що фактично зараз відбувається всередині міста. В місті влаштовані блокпости, які не можна перетинати без перевірки, будь-хто тебе може зупинити, знову-таки влаштувати перевірку або заарештувати", - додав радник міського голови Маріуполя.