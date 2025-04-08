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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
258
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1 хв

Фінансування ЗСУ: у Мінфіні повідомили, чи вистачає коштів на виплати військовим

Як запевнили у Мінфіні, військові будуть отримувати грошове забезпечення.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Виплати військовим

Виплати військовим

Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Інформація, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

У відомстві наголосили, що вже понад три роки повномасштабної війни проти РФ всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі.

“Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно з планом. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік”, — акцентували у Мінфіні.

Раніше ЗМІ писали про те, що в Україні не вистачає грошей на фінансування ЗСУ. Так, під загрозою опиняються виплати для військовослужбовців наприкінці року. Через це влада має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд гривень.

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