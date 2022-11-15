Фінляндія може почати тренувати українських військових на своїй території

Поки Фінляндія розглядає різні варіанти участі у тренувальній місії ЄС

Сили оборони Фінляндії розглядають можливість підготовки українських військовослужбовців на території своєї країни.

Голова Міністерства оборони країни Антті Кайкконен заявив, він не відкидає такого варіанту, повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Він заявив, що дане питання поки залишається відкритим, але не виключив такої можливості.

Голова Міноборони Фінляндії зазначив, що спочатку треба визначити, яку саме роль буде відігравати його країна у місії ЄС щодо навчання українських військових, а потім буде ухвалено рішення, де краще проводити ці навчання.

Він додав, що наразі у Фінляндії розглядають кілька варіантів участі у тренувальній місії ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина відмовилася тренувати українських бійців в межах місії ЄС.

Також ми інформували, що Україна отримає від Нідерландів ще 500 млн євро на військове обладнання.

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