Фінляндія відповіла на запит України щодо винищувачів Hornet

Міністр оборони Фінляндії Анті Кайконен заявив, що нині питання про можливе передавання Україні фінських винищувачів Hornet "не на часі". Він зазначив, що дискусія щодо винищувачів "не актуальна".

Про це пише видання Yle.

"Винищувачі будуть використовуватися нашими силами оборони протягом найближчих років, після чого їх життєвий цикл завершиться", - зазначив він.

Кайкконен додав, що відповідь на запит України дали минулого тижня.

Україна у березні звернулася до Фінляндії і запропонувала обговорити питання про можливе передавання Україні винищувачів Hornet після того, як прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передавання літаків.

За словами журналістів, президент Фінляндії Саулі Нііністьо і міністр оборони заявили, що не знали про цю розмову.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що законодавство України дозволяє іноземним пілотам воювати на боці України.

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