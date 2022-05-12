Фінляндія вже сьогодні офіційно оголосить про намір вступити до НАТО - Reuters

Сьогодні,12 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе офіційно оголосить про намір країни подати заявку на вступ до НАТО.
Аналогічний крок, як очікується, зробить і Швеція.
Про це повідомляє Reuters.
Нііністе планує виступити із заявою про вступ до НАТО вранці 12 травня, після чого його офіційно підтримають усі фракції парламенту.
Протягом найближчих днів з аналогічною заявою виступить Швеція. Наступного тижня обидві країни подадуть офіційні заявки на вступ до НАТО.
Фінляндія була нейтральною країною майже 80 років, а Швеція - два століття.
Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.
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