Фінляндія вже сьогодні офіційно оголосить про намір вступити до НАТО - Reuters

Фінляндія вже сьогодні офіційно оголосить про намір вступити до НАТО - Reuters

Сьогодні,12 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе офіційно оголосить про намір країни подати заявку на вступ до НАТО.

Аналогічний крок, як очікується, зробить і Швеція.

Про це повідомляє Reuters.

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Нііністе планує виступити із заявою про вступ до НАТО вранці 12 травня, після чого його офіційно підтримають усі фракції парламенту.

Протягом найближчих днів з аналогічною заявою виступить Швеція. Наступного тижня обидві країни подадуть офіційні заявки на вступ до НАТО.

Фінляндія була нейтральною країною майже 80 років, а Швеція - два століття.

Як Фінляндія готується до вступу в НАТО

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.

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